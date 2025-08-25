Lazio, Provedel divide tutti: c'è un errore sul gol? Le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Il popolo laziale è diviso sul fronte portiere. Da una parte c'è chi vede un errore di Provedel sul gol di Douvikas, dall'altra chi invece ritiene che l'estremo difensore biancoceleste sia inattaccabile dopo la sconfitta di Como. D'altronde, le parate del portiere della Lazio non sono mancate. L'intervento su Voijvoda nel primo tempo evita un gol che avrebbe complicato ancora di più la situazione, per lo meno con qualche minuto di anticipo. Poi evita la terza rete dei lariani con un'altra bella parata. Risponde presente, ma è uno dei pochi della Lazio e, tra le pagelle dei quotidiani, non mancano sufficienze.

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 5,5;

GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 5;

IL MESSAGGERO - Provedel 5;

CORRIERE DELLA SERA - Provedel 6;

IL TEMPO - Provedel 6;

