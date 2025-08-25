Agostinelli: "La sconfitta contro il Como fa capire molto del momento storico della Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

Male la prima. La Lazio è affondata al Sinigaglia sotto i colpi del Como di Fabregas, che ha viaggiato su tutt'altri ritmi rispetto alla squadra di Sarri. Decisivi i gol di Douvikas e Nico Paz per il 2-0 finale, ma lo scarto poteva essere ben maggiore. Ai microfoni di Radiosei si è espresso sulla partita l'ex calciatore Andrea Agostinelli. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Premesso che all’atto pratico il Como è una squadra molto tecnica, tra le migliori in tal senso del nostro campionato, devo dire che mi aspettavo una differenza tale. Anche se la Lazio, globalmente può essere inferiore, non può esserci uno scarto tale. La gara è come se non fosse stata giocata, la squadra di Sarri non l’ha proprio giocata e loro hanno fatto molto bene. La responsabilità è di giocatori e tecnico. Il fatto scatenante è l’assenza di quella voglia e determinazione che deve esserci contro una squadra tecnica come quella di Fabregas.

"Sarri conosceva bene il Como, sapeva delle loro qualità, ma l’atteggiamento della propria squadra è stato davvero remissivo. Bisogna giocare bene e non c’è stato nessun giocatore della Lazio che l’ha fatto rispettando il proprio livello. Ovviamente è meglio la botta forte subito, ti fa subito capire il livello degli avversari e gli ingredienti che non possono mai mancare. Dal punto di vista agonistico serve di più. Sapevamo che il Como fosse più avanti a livello di qualità, si può dire che ha vinto la squadra più forte e questo fa capire molto del momento storico della Lazio. La mia paura, ora, è che il blocco del mercato possa rappresentare un alibi per i giocatori. Devono tirare fuori un po’ più di carattere”.

