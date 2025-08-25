Como, Garbo sicuro: "Se gioca come contro la Lazio può arrivare..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Daniele Garbo si è sbilanciato sulle ambizioni del Como. La squadra di Fabregas è reduce dalla vittoria per 2-0 contro la Lazio e secondo arbo può ambire persino all'Europa. Ecco di seguito le sue parole:

“Se gioca come contro la Lazio può arrivare tranquillamente in Europa League. Allenata bene da un tecnico bravissimo, con giovani funzionali e forti, ha pure una bella panchina, quindi ha anche le potenzialità per poter attingere a una rosa forte e costruita bene”.

