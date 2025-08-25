Lazio, De Grandis: "Il Como è più forte. L'unica attenuante è..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di Sky, Stefano De Grandis, ha commentato la partita di ieri tra il Como e la Lazio, vinta per 2-0 dai lariani, facendo anche il punto sulle prestazioni di alcuni singoli.

LA PARTITA - "Una piccola attenuante per la Lazio è la presenza di Nico Paz, un giocatore fenomenale, farà la differenza in questa stagione. È vero che la Lazio non ha venduto ma ha tanti giocatori, secondo me,di secondo piano. Il Como è più forte della Lazio".

SINGOLI - "Per me non può esistere il ballottaggio tra Cataldi e Rovella, Rovella è titolare in nazionale e Cataldi non è stato riscattato per quattro milioni. Dele-Bashiru ha giocato molto male, penso possa fare il salto di qualità ma se deve fare il compitino e i passaggi sul corto va in grande difficoltà. La fascia destra di ieri non è esistita, Jesus Rodriguez lo ha superato sempre a Lazzari e anche Cancellieri ha creato molto poco. Vedere il presidente del Como mi ha messo tanta tristezza, se arrivasse qualcuno così da Lotito dovrebbe cedere, perché non meritiamo di vivere altre estati così".

