Under 17 | Lazio, Bruscaglia come Cancellieri: premiato alla Scopigno Cup
Lazio protagonista alla Scopigno Cup. Uno dei nuovi giocatori dell'U17 di Ledesma ha ottenuto il Premio Nicholas Graziani come miglior giovane promessa. Si tratta di Lukas Bruscaglia, classe 2009 arrivato dall'Urbetevere quest'estate. Nelle ultime edizioni il riconoscimento è stato assegnato a Barella nel 2013, a Kean nel 2016 e a Cancellieri nel 2019. L'ultimo biancoceleste a essere premiato era stato Antonio Troise nel 2020.
