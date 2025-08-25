Lazio, Lotito riflette dopo la sconfitta di Como: possibile discorso alla squadra

TUTTOmercatoWEB.com

Rientro immediato a Formello. La Lazio è subito tornata a Roma dopo la cocente sconfitta subita a Como alla prima giornata. La ripresa degli allenamenti, con la consueta seduta di scarico (questa mattina), è stata immediata. Solo domani è in programma un giorno di riposo. Nel centro sportivo, a metà settimana, si rivedrà anche il presidente Lotito.

Tornerà da Cortina per lavorare allo sponsor e al Flaminio, ma potrebbe anche pensare al campo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, è possibile che il patron faccia un discorso alla squadra dopo il risultato negativo di domenica e in vista della seconda giornata contro il Verona.

