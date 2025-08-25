Lazio, non solo sponsor: Lotito deve affrettarsi anche per il Flaminio
Ritorno a Roma per sponsor e non solo. A metà settimana tornerà il presidente della Lazio Claudio Lotito da Cortina, che in agenda ha due impegni importantissimi da risolvere nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il primo riguarda lo sponsor: si tratta di un accordo da circa 5 milioni di euro, si sta lavorando per arrivare alla definizione; il secondo, invece, è per lo Stadio Flaminio: restano pochi giorni per inviare i documenti al Campidoglio “altrimenti rischia di sfumare”, si legge sul quotidiano. Sono ore decisive.
