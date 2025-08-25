Grecia, la lista dei convocati del ct Jovanovic: la decisione su Mandas
Anche la Grecia sarà impegnata nelle gare valide per la qualificazione ai prossimi Mondiali. La Nazionale guidata da Ivan Jovanovic sfiderà infatti la Bielorussia, il 5 settembre, l’8 settembre la Danimarca a il 15 settembre la Scozia. In vista delle gare il ct ha diramato la lista dei convocati tra cui figura anche il portiere della Lazio Mandas.
Di seguito la lista completa:
Portieri: Vlachodimos, Mandas, Tzolakis
Difensori: Mavropanos, Hatzidiakos, Retsos, Koulierakis, Rota, Vagiannidis, Giannoulis, Tsimikas.
Centrocampisti: Siopis, Zefeiris, Mantalos, Kourbelis, Masouras, Pelkas, Tzolis, Mouzakitis, Konstantelias.
Attaccanti: Ioannidis, Pavlidis, Bakasetas, Karetsas, Douvikas.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.