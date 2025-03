Francia, durissimo attacco di Larqué a Guendouzi: "Giocatore mediocre!"

TUTTOmercatoWEB.com

Un attacco durissimo all’indirizzo di Matteo Guendouzi è arrivato direttamente da Jean-Michel Larqué, ex centrocampista di Psg e Saint-Etienne. L’ex calciatore si è scagliato contro il giocatore della Lazio che, a suo dire, non è un valore aggiunto tra le fila della Francia di Deschamps, ko in Nations League contro la Croazia.

"Guendouzi è un giocatore mediocre che non ci farà uscire dal tunnel. Non ho nulla contro di lui personalmente, è solo un'osservazione. Ma ditemi, qual è il suo punto forte? È potente? No. È veloce? No. Ha un buon tiro? No. Ha un buon colpo di testa? No. È mediocre ovunque. Ora, nella nazionale francese, dovrai avere almeno un punto forte?".

A supporto della sua tesi Larqué ha snocciolato alcuni numeri che secondo lui confermerebbero la sua tesi: “Ho guardato quanti passaggi in avanti ha fatto. In 70 tocchi di palla, ne ha fatti 4,5! Giovedì abbiamo aspettato fino al 73° minuto perché passasse una palla (in avanti) a Barcola. 73 minuti! È deprimente".