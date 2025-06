Zenga: "La Lazio ha fatto bene quest'anno, non so se..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente alla Milano Football Week, Zenga ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti commentando alcuni temi caldi del momento. Dal Mondiale per Club alla Nazionale, passando per il campionato. A proposito di quest'ultimo e della stagione che si è da poco conclusa, ha detto: "Il Milan è arrivato nono, ma quest’anno Bologna e Atalanta hanno fatto bene. Anche la Roma con Ranieri insieme a Lazio e Fiorentina. Non so se la qualità del campionato è stata bassa. Non credo sia stato meno importante perché Milan e Juve non hanno lottato per il titolo. Sicuramente però il prossimo campionato sarà bello".

Poi, soffermandosi sull'esonero di Spalletti, ha proseguito: "Non mi aspettavo che finisse così con Spalletti, ma non mi aspettavo che continuasse dopo l’Europeo. Nel percorso dopo l’Europeo sembrava ci fosse stata una rinascita. Però abbiamo vinto un Europeo, è una situazione difficile da decifrare. La vittoria dell’Europeo non è stata un miracolo, anche se è stato spostato per il Covid. Gattuso? Ha un curriculum internazionale. Bisogna farsi trovare al posto giusto e al momento giusto. E Rino ora ha questo dalla sua parte".

