Lazio | Dele-Bashiru da mezzala: Sarri studia il piano. Ma i dubbi non mancano

RASSEGNA STAMPA - L'ha visto con gli occhi dell'ex, da osservatore esterno. Ha raccolto informazioni su di lui e si prepara a valutarla dal vivo. Dele-Bashiru, riporta Corriere dello Sport, è tra i primi interrogativi che Sarri vuole sciogliere. Lo vede mezzala e non trequartista, è anche l'unico ruolo in cui può immaginarlo nel suo 4-3-3- Ha stazza, corsa, un tiro potente: il grande rebus è legato alle capacità tecniche.

Andrà valutato all'interno del contesto sarriano, del palleggio a uno-due tocchi. Dovrà impegnarsi per interpretare da subito la filosofia del Comandante. Non c'è più Luis Alberto, nel ruolo ha provato Kamada. Il tecnico si ritrova a chiedere un interno anche stavolta e l'arrivo dipenderà dal mercato, con Lotito e Fabiani che però scommettono sull'esplosione di Dele-Bashiru e hanno rinnovato il contratto di Vecino.

La sensazione è che il mercato non regalerà sorprese prima del ritiro di Formello. Fino al 26 verranno valutati tutti i giocatori da Sarri. Poi scatteranno le amichevoli. Sarà allora che il tecnico traccerà un bilancio tra promossi, rimandati e bocciati. Dele-Bashiru ha una grande occasione: un maestro come Sarri può prepararlo tatticamente, definirlo come ruolo. Baroni ci ha provato per un anno, l'ha spostato di continuo. Il rischio è che occorra tempo e di tempo non ce ne sarà. Ecco perché - e torniamo al punto di partenza - Sarri vorrebbe una mezzala pronta, magari un giovane ma che abbia già fatto esperienza in Serie A. Chi è abituato al sarrismo ci metterà poco a orientarsi, per gli altri sarà più dura. La mezzala sinistra è una chiave e non può essere sbagliata.

