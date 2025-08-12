Lazio, il numero degli abbonati cresce ancora: ecco l'ultimo dato
RASSEGNA STAMPA - Il dato aumenta ancora. Manca sempre meno alla fine della vendita libera della campagna abbonamenti della Lazio, fissata per il prossimo 20 agosto. Ma il numero delle tessere vendute cresce sempre di più. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, la quota sarebbe arrivata a circa 27.700: ne mancano solo mille per raggiungere il podio dell'era Lotito. Si tratta di un risultato davvero storico per la società, dettato dall'amore incondizionato e sempre più forte dei tifosi, soprattutto in un'estate assolutamente complicata.
