Lazio | Suma sfotte l'Inter: "Problemi con Lookman? Vi consiglio Pedro..."
Il gol di Pedro nei minuti finali contro l'Inter, decisivo per a corsa Scudetto, è ancora protagonista di ironie e sfottò tra le tifoserie coinvolte. Anche quelle rivali. In diretta a QSVS, su TeleLombardia, il giornalista rossonero Mauro Suma prende in giro in maniera poco velata l'opinionista Diego Chiariello, ma in generale tutto il tifo nerazzurro. Ecco di seguito le parole di Suma che hanno suscitato l'ilarità in studio e sui social: "Se c'è qualche difficoltà con Lookman, c'è un giocatore decisivo che ti consiglio...Pedro!".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.