Lazio, il programma a Formello: test polmonari e ripresa degli allenamenti
RASSEGNA STAMPA - Si riparte. Da Burnley a Rieti: Como si avvicina. Il viaggio estivo della Lazio sta per concludersi, a breve si tornerà a fare sul serio. La preparazione si chiuderà sabato sera contro l'Atromitos, l'ultimo test amichevole. Dopo la vittoria in Inghilterra e la seduta di scarico di domenica, Sarri ieri ha concesso alla squadra un giorno di riposo.
La ripresa degli allenamenti quindi, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è fissata per oggi pomeriggio. Prima però, in mattinata, i calciatori svolgeranno i test cardiopolmonari all'interno del centro sportivo del Formello. Solo dopo si tornerà a lavorare sul campo.
