Lotito: "Sono un combattente, non un reduce. Cessione Lazio? Vi spiego"
Il presidente della Lazio Claudio Lotito, intervistato dal quotidiano Domani, ha fatto chiarezza su vari aspetti della sua attività professionale, in particolare quelli legati alla Lazio e alla politica. Ecco le sue parole.
“Finché il dissenso non travalica il rispetto delle regole, va bene. Io vado avanti, indosso l’impermeabile estate e inverno, sono un combattente e mai un reduce. Probabilmente do fastidio a qualcuno. Non sono io che stabilisco chi, ma faccio le mie considerazioni. Sicuramente dietro c’è qualcuno che spende soldi, va in giro, affitta un aereo per fare degli striscioni in cielo. Chi paga questa roba?”.
Chiamato a parlare anche degli eventuali malumori all'interno del suo partito, Forza Italia, il patron biancoceleste prosegue: "Non ho avvertito nulla in tal senso, poi se qualcuno ha qualche mal di pancia, se lo farà passare".
Infine, un'ultima chiosa sul tema della cessione del club: “Sono tutte boutade di persone che si inventano fantomatiche offerte”.
Pubblicato il 10/08