Lazio, Sarri e la prima lista Serie A: la decisione su Romagnoli e la squalifica
RASSEGNA STAMPA - Sarri e la Lazio dovranno risolvere a breve il problema della lista per la Serie A. Il tecnico dovrà decidere i due over da tagliare (19 calciatori per 17 posti), ma visto il blocco del mercato e la Coppa d'Africa che terrà lontano da Roma Dia, Dele-Bashiru e forse Belahyane per un mese, il discorso si sta facendo più complicato del previsto.
La prima lista dovrà essere consegnata prima della gara d'esordio contro il Como il 24 agosto e potrà essere modificata fino al 2 settembre, quando sarà scelta la definitiva. Il tecnico dovrà fare i conti anche con la squalifica per due giornate di Romagnoli, che quindi salterà la sfida con i lariani e quella con il Verona in casa il 31 agosto. Il difensore, però, occuperà comunque un posto in lista in quanto altrimenti le due giornate di squalifica non saranno considerate come scontate.
