Calciomercato Lazio | Dele-Bashiru, sondaggi da Serie A e Premier: il retroscena

RASSEGNA STAMPA - La Lazio fa muro per Dele-Bashiru. All-in sul nigeriano, a maggior ragione con il mercato in entrata bloccato. A Formello sono tutti in attesa di un'ulteriore crescita sotto la guida di Sarri, che più avanti potrebbe far alzare la sua valutazione. Potrebbe diventare una plusvalenza interessante, visto che l'estate scorsa è arrivato per appena 5,68 milioni di euro.

Come riportato da Il Messaggero, dei sondaggi per lui ci sono già stati. Nei mesi scorsi, infatti, sia la Juventus che il Milan, prima degli arrivi di Comolli e Tare, si sono interessate al suo profilo; in Premier League, invece, ci ha pensato addirittura il Newcastle. Chissà che in futuro non possano tornare all'assalto: al momento però una sua eventuale cessione è assolutamente bloccata.

