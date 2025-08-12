Lazio, la nuova terza maglia è già pronta al debutto: ecco quando
RASSEGNA STAMPA - Dalla presentazione al campo, tutto in pochi giorni. Ecco la nuova terza maglia della Lazio, annunciata ieri pomeriggio sul sito ufficiale e sui canali social del club. "Caratterizzata da una profonda tonalità blu navy, la maglia si distingue per la presenza dello storico stemma di fine anni ‘70, l’aquilotto stilizzato dal tratto grafico estremamente futuristico, applicato in rilievo all’altezza del cuore e riproposto come elemento decorativo sulla parte frontale tramite la tecnica della sublimazione", si legge nel comunicato.
Il kit, soggetto a tanti 'spoiler' nei giorni scorsi, sarebbe dovuto uscire prima della gara contro il Burnley, per poi essere utilizzato proprio in Inghilterra. La divisa della formazione di Parker, però, era troppo scura e simile a quella della Lazio. Per questo l'esordio della nuova maglia 'blu navy' della squadra di Sarri è stato rimandato e avverà sabato sera a Rieti, contro l'Atromitos, nell'ultima amichevole estiva, come riportato da Il Messaggero.
