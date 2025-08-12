Spalletti punta su Sarri: "Sono contento del suo ritorno alla Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nella serata di ieri, l'ex ct della Nazionale Luciano Spalletti è stato ospite di #Nonsolomercato, il programma dell’estate di RaiSport condotto da Paolo Paganini. Tra i tanti temi toccati il tecnico ha parlato anche della nuova stagione di Serie A che sta per iniziare: tra le squadre in corsa per i primi posti ha inserito anche la Lazio di Sarri.

Queste le sue parole: “Griglia di partenza Serie A? Le favorite sono le solite Napoli, Inter, Milan e Juve, ma spero ci sia qualche squadra che riesca a inserirsi nella corsa, come Roma e Lazio. Sono contento del ritorno di Sarri e di Allegri, li stimo moltissimo. Sono curioso di vedere cosa farà Gasperini lontano da casa sua, in una piazza importante come Roma. Il Napoli ha basi importanti, la società ha lavorato benissimo. È la favorita”.

