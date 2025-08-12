Garlasco, la Procura rivela l’errore: “Il DNA era di un altro cadavere”

Fonte: TuttoGossipNews.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Procura di Pavia ha svelato che "Ignoto 3", il cui Dna è stato trovato nella bocca di Chiara Poggi, non ha nulla a che fare con l'omicidio avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. E allora come ci è finito lì? Ebbene, si è trattato di un errore di chi ha effettuato l'autopsia, spiega Leggo.it. Il Dna appartiene infatti a un altro uomo morto in quei giorni, che con Chiara... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > GARLASCO <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.