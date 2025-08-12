Lazio, chi sarà il portiere titolare a Como? La scelta passa per i piedi

RASSEGNA STAMPA - Il grande confronto dell’estate in casa Lazio è quello tra i due portieri Provedel e Mandas. Amici fuori dal campo, rivali per un solo posto da titolare. Da una parte c’è Provedel, il favorito di Sarri, dall’altra Mandas, il greco che ha mostrato una crescita costante, soprattutto nel finale della scorsa stagione quando ha preso il posto dell’italiano a causa di alcune sue prestazioni poco convincenti.

Gli errori di Ivan sono stati molti e sono costati punti, così Mandas, classe 2001, ha saputo sfruttare l’occasione al meglio. Con l’arrivo di Sarri però, la situazione si è azzerata: entrambi sono partiti da pari condizioni e cercano di guadagnarsi la titolarità. L’assenza della Lazio dalle competizioni europee complica però le cose, perché non ci sono molte occasioni per alternarli come avverrebbe con più partite in calendario.

Durante il ritiro, entrambi hanno dimostrato di meritare il posto da titolare. Come ha spiegato Sarri: "Abbiamo due portieri forti, chi rende di più gioca. Se a dicembre il secondo non sarà contento, andrà via". Un messaggio chiaro e diretto. Entrambi si presentano in forma per l’inizio del campionato, quindi la scelta è difficile.

Una differenza importante la fa il gioco con i piedi: come spiega La Repubblica, sotto questo aspetto Provedel è avanti, con una precisione nei passaggi dell’83% nelle amichevoli, mentre Mandas si attesta al 77%. Questa statistica dà un leggero vantaggio a Provedel, che potrebbe dunque essere titolare nel debutto di campionato contro il Como.