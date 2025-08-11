Calciomercato | Atalanta pronta a spendere 70 milioni: doppio colpo per Juric?
In attesa che si chiuda la querelle con Lookman, l'Atalanta punta a rinforzarsi ulteriormente. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club bergamasco sarebbe vicino a chiudere un doppio colpo per rinforzare la fascia sinistra del centrocampo e l'attacco. Rodrigo Muniz del Fulham e Diego Moreira dello Strasburgo sono i due profili nel mirino della Dea, la quale vuole partire subito forte in questo inizio di stagione e non farsi distrarre dalle polemiche di mercato.
