Lazio, in programma l'incontro con l'AIA: l'arbitro La Penna atteso a Formello
RASSEGNA STAMPA - Entra nel vivo il lavoro di Riccardo Pinzani, il nuovo club referee manager della Lazio. Tra i due allenamenti in programma domani, il fratello dell'attuale direttore sportivo della Women svolgerà il suo primo incarico accogliendo l'AIA nel centro sportivo di Formello. Poco prima delle 17, infatti, ci sarà un incontro con l'arbitro Federico La Penna, come riportato da Il Messaggero.
Il fischietto della sezione di Roma farà visita alla squadra biancoceleste per il classico appuntamento annuale con i giocatori prima dell'inizio ufficiale della stagione (il 24 agosto contro il Como). Sarà un momento per confrontarsi e, possibilmente, distendere anche i toni, con l'augurio che la nuova annata non sia dura come la precedente per la Lazio (86 cartellini gialli ricevuti, più di tutti in Serie A).
