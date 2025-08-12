Il Como si rinforza verso la Lazio: attesa l'ufficialità per Morata
Alvaro Morata è pronto a dare il via alla sua nuova avventura al Como, dopo l'addio con polemica al Galatasaray, il ritorno solo formale al Milan ed il successivo passaggio sulle rive del Lago.
Gli accordi esistevano già da tempo, tanto che questa mattina è arrivato il deposito in Lega Calcio da parte del club lariano del contratto dell'attaccante. Morata nel frattempo è arrivato in città già nelle scorse ore per un primo contatto con l'ambiente, fra oggi e domani sosterrà i test medici prima dei comunicati ufficiali da parte della società. L'operazione, ricordiamo, si è conclusa sulla base di un iniziale prestito da 1 milione di euro con opzione di acquisto al termine della stagione da 11 milioni di euro. Il tutto con l'aggiunta dei 5 milioni da versare al Galatasaray per l'interruzione anticipata del prestito che saranno pagati da entrambe le società.
L'idea è comunque quella di metterlo quanto prima a disposizione di mister Cesc Fabregas, con la squadra che dopo la seconda parte di ritiro a Marbella ed il Trofeo Gamper giocato a Barcellona ha fatto rientro in Italia per riprendere la preparazione al centro sportivo di Mozzate in vista di sabato 16 agosto, giorno in cui Nico Paz e compagni affronteranno il primo impegno ufficiale della stagione contro il Sudtirol in Coppa Italia, con fischio d'inizio previsto per le ore 18. Se tutto andrà come da aspettative e la condizione del giocatore lo permetterà, potrebbe essere proprio quella la prima partita ufficiale di Alvaro Morata con la maglia del Como.