WOMEN | Lazio, Goldoni: "L'Europeo con l'Italia è stato fantastico"

Eleonora Goldoni, calciatrice della Lazio Women, è stata ospite ieri sera a #Nonsolomercato su Rai 2. Durante il suo intervento ha parlato dell'ultimo Europeo vissuto con la Nazionale italiana e di due questioni di calciomercato: il futuro di Lookman e Vlahovic. Di seguito le sue parole: “L’Europeo con l’Italia è stata un’esperienza fantastica. C’era una magia nella squadra, il piacere di stare insieme. In campo riuscivamo a esprimere tutto questo. Fa onore al movimento che due delle nostre compagne (Cantore e Girelli, ndr.) siano tra le trenta migliori al mondo e candidate al Pallone d’Oro”.

“Lookman? A me piace tantissimo come giocatore, penso che possa completare il reparto offensivo dell’Inter. Mi auguro che vada in porto l’operazione. Provo a mettermi nei suoi panni: sicuramente non sta vivendo un bel periodo, a noi giocatori o giocatrici non piace essere trattati come dei pacchetti postali, siamo persone. Io lo difendo, se ha la sensazione che all’Atalanta non è più la stessa cosa. Un giocatore non sereno non è utile, anche se il non presentarsi in ritiro resta una sua grande mancanza di professionalità”.

“Vlahovic? La questione della fiducia fa tantissimo, ricordo che i primi mesi era un giocatore capace, nell’ultimo periodo no. L’ambiente gioca il suo ruolo, così come appunto la fiducia. Non è sereno ora, l’aspetto mentale viene spesso sottovalutato ma in realtà è fondamentale".

