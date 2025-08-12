Lamine Yamal, ecco la sua presunta nuova fidanzata: è più grande di sette anni!
Aumentano i rumors sulla vita privata di Lamine Yamal. Dopo la storia con Alex Padilla, l'attaccante del Barcellona pare si sia legato a Nicki Nicole. Tanti i segnali delle ultime settimane... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > LAMINE YAMAL FIDANZATA <
