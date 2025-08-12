Como, Nico Paz punta la Lazio: "Non vedo l'ora di giocare!"

TUTTOmercatoWEB.com

Nico Paz non vede l'ora di ripartire. Ai microfoni di Manoj Daswani, il fantasista del Como ha parlato del suo futuro e dell'inizio della nuova Serie A, che alla prima giornata sarà in casa contro la Lazio di Sarri. Di seguito le sue parole: “Il mio grande obiettivo è partecipare al Mondiale l’anno prossimo, per questo è molto importante vivere un grande anno a Como. Futuro? Si parlerà sempre, ma sono tranquillo e concentrato sul Como. Si apre una stagione molto importante, in cui potremo fare molto bene. Non vedo l’ora di giocare la prima partita di campionato per dimostrare al mondo di cosa è capace il Como. Sono molto emozionato“.

