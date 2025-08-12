Calciomercato Lazio | Miller sbarca in Serie A: chiuso l'accordo con l'Udinese
Lennon Miller arriva in Serie A, ma non alla Lazio. A inizio estate il centrocampista era finito nel mirino della società biancoceleste, a cui però è stato bloccato il mercato in entrata. Sul giocatore del Motherwell, quindi, si è fiondato l'Udinese, che l'ha acquistato per circa 5 milioni di euro. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, firmerà un contratto di cinque anni con il club friulano.
