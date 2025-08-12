UFFICIALE - Man lascia il Parma: è un nuovo giocatore del PSV

TUTTOmercatoWEB.com

Dennis Man saluta il Parma: è ufficiale il suo addio per circa 10,5 milioni di euro (bonus inclusi). L'esterno ha firmato con il PSV Eindhoven fino al 30 giugno 2029 e guadagnerà un milione e mezzo a salire. A inizio estate anche la Lazio si era interessata al suo profilo, prima di avere il mercato in entrata bloccato. Questo il comunicato da parte della società gialloblù sulla sua cessione: "Parma Calcio comunica che Dennis Man è stato ceduto a titolo definitivo al PSV Eindhoven. Un viaggio cominciato nel gennaio 2021 che lo ha portato a raccogliere 142 presenze, realizzando 28 reti e collezionando 17 assist: un viaggio lungo che lo ha visto protagonista nella promozione in Serie A e nella salvezza ottenuta nell’ultima stagione. A Dennis tutto il Club augura di continuare a raggiungere nuovi importanti successi nel suo percorso professionale".

