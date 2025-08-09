Lazio, classifica marcatori precampionato: comanda Cancellieri
Alla Lazio basta un gol di Cancellieri per trionfare amichevole contro il Burnley, la quarta di questa pre season. Dopo la sconfitta contro il Fenerbahce e il pareggio contro il Galatasaray, i biancocelesti sono tornati alla vittoria nel penultimo test prima dell'esordio in campionato contro il Como, in programma il prossimo domenica 24 agosto. Di seguito la classifica marcatori provvisoria di questo precampionato.
2 gol: Cancellieri
1 gol: Pedro, Basic, Guendouzi, Zaccagni.
AMICHEVOLI DISPUTATE
Lazio - Lazio Primavera 3-0
Lazio - Avellino 1-0
Fenerbahce - Lazio 1-0
Galatasaray - Lazio 2-2
Burnley - Lazio 0-1
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.