Lazio, incontro tra Zaccagni e il Barchino dei Gelati. L'esterno: "È della Roma non prendete..." - VIDEO
Il Barchino dei Gelati ha fatto un'altra tappa tra i vip e questa volta c'entra la Lazio. L'account Instagram è sommerso da video e foto simpatiche con i volti noti della tv, musica, calcio e spettacolo e tra questi, nelle ultime ore è toccato anche a Mattia Zaccagni a essere pizzicato dal Barchino dei Gelati. In vacanza con la famiglia a Palmarola, l'esterno della Lazio ha partecipato al video con il Barchino che esclama: "Mai pensato di esultare per un suo gol, ce l'ho qui vicino a me. Grande Mattia Zaccagni sotto l'incrocio con la Nazionale, è della Lazio sì ma è Nazionale". Sorridente e preso da un momento di ironia, Zaccagni scherzando ha risposto: "Ragazzi non prendete il gelato da lui che è della Roma", facendo divertire i tifosi laziali.