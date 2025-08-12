Serie A Women's Cup | Lazio - Napoli, la vendita dei tagliandi: i dettagli
12.08.2025 13:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: sslazio.it
La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di lunedì 11 agosto, verranno messi in vendita i biglietti per la gara della Serie A Women’s Cup Lazio-Napoli "Women, in programma 23 agosto alle ore 20:30 presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello.
Sarà possibile acquistare i biglietti nelle seguenti modalità:
ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
Punti vendita Vivaticket
Prezzi:
- intero tribuna e tribuna ospiti 10 €
- under 16 tribuna 3 €.
Si informano i sostenitori biancocelesti che l’accesso sarà consentito, nei limiti della capienza dell’impianto, a partire dalle ore 19:00".