Lazio, De Grandis (Sky) sicuro: "Dele-Bashiru sarà la rivelazione". E su Noslin...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Stefano De Grandis si è espresso su alcuni temi caldi in casa Lazio. Tra tutti, gli esuberi, le buone risposte date nel pre-campionato da Cancellieri e, infine, il dualismo Mandas-Provedel. Ecco le sue parole:

"Dele-Bashiru sarà la rivelazione della prossima stagione. Molte volte sento dire che Dia è la punta perfetta per Sarri, ma secondo me le caratteristiche di Castellanos possono sposarsi bene col calcio di Sarri. Provedel parte avanti perché con la palla tra i piedi è più pulito. Cancellieri? Sta cominciando bene, ma è un giocatore che nelle ultime cinque stagioni è sempre tornato alla base, quindi qualche perplessità mi resta. Per me tagliare Noslin sarebbe assurdo a livello finanziario, taglierei sicuramente Basic e probabilmente un difensore. In un discorso ideale dovrebbe essere tagliato Hysaj per lo stipendio che percepisce, ma è inutile ternere in rosa un giocatore come Basic che non trova spazio da tre anni".

