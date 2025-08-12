WOMEN | Lazio, in programma un allenamento congiunto con altre due squadre
Dopo la schiacciante vittoria nel test contro il Burnley, la Lazio Women di Grassadonia si prepara a una nuova fase della sua preparazione. Nella giornata di domani è in programma un allenamento congiunto con il Trastevere e l'University of Wisconsin-Madison. Piuttosto che una sola amichevole, infatti, si tratterà di due sfide da 45 minuti ciascuna.
