Lazio, Giordano: "Castellanos? Terrei tutti! E su Cancellieri andiamoci piano..."

In collegamento a Radio Laziale è intervenuto l'ex attaccante Bruno Giordano, che si è espresso su alcuni dei temi più caldi relativi al mondo Lazio. Tra questi ha parlato del futuro del Taty Castellanos, ancora richiesto dal Flamengo, e della crescita di Cancellieri. Di seguito le sue parole.

“Noslin? Come tifoso e come tecnico preferirei tenerlo, non mi interessano se entrano i soldi in società. Ti può portare punti ed essere utile, è comunque un giocatore in più anche se ha dimostrato poco. Castellanos? Se si mette di traverso con la società per andare via diventa complicato farlo rimanere, ma per ora sono tutte voci. Io vorrei avere sempre calciatori fenomenali, e visto che non possiamo prenderli, voglio che rimangano tutti. Sarri ha alternato molto sia il Taty che Dia, a inizio stagione si tireranno le somme. La settimana tipo permetterà al tecnico di fare le sue valutazioni e i giocatori di guadagnare posizioni. L’evoluzione nel calcio si vede giorno dopo giorno. Ci sono tanti giocatori che sono sullo stesso livello, sarà la loro forma a dire chi sarà il titolare”.

“Isaksen se starà bene tornerà titolare, ora con Cancellieri c’è più concorrenza e questo gioverà a entrambi. Sono contento che Cancellieri stia prendendo fiducia dopo le esperienze che ha fatto fuori da Roma, ma andiamoci piano, non diamo subito sentenze, nello sport non ci sono. I tagli in lista? Al momento Gigot e Patric non ci sono, bisogna andarci con i piedi di piombo. Bisogna considerare sia la questione fisica che quella tecnico-tattica. Gigot ha fatto una stagione in linea con tutta la squadra, ha reso a un livello alto nonostante l’ultimo periodo di difficoltà. Poi i risultati non ci hanno permesso di entrare in Europa. Credo che non ci sia un giocatore che sa giocare soltanto a uomo o a zona, credo che Gigot sia più adatto di Marusic al gioco di Sarri. Raspadori all’Atletico Madrid? L’avrei visto bene alla Lazio. È un attaccante molto tecnico, senza dubbio ha le qualità per fare bene in Spagna”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.