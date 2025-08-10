Lazio - Atromitos, le probabili formazioni: ultimo test estivo per Sarri

L'Atromitos a Rieti (16 agosto, ore 20) per chiudere la preparazione estiva. La Lazio si prepara all'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, fissato per domenica 24 agosto contro il Como. In porta con ogni probabilità continuerà l'alternanza: è il turno di Mandas. In difesa possono tornare a giocare dal primo minuto sia Gila che Provstgaard, possibile coppia centrale all'esordio in Serie A. Come terzini, invece, toccherà ancora a Lazzari e Nuno Tavares, con Marusic pronto a fare il centrale vista l'assenza di Patric (out per un problema alla coscia) e il nuovo possibile forfait di Gigot (alle prese con la lombosciatalgia). A centrocampo si attendono novità su Belahyane e Vecino, entrambi assenti contro il Burnley per infortunio. Spazio quindi ancora al terzetto formato da Guendouzi, Rovella e Dele-Bashiru. In attacco fiducia ancora a Cancellieri, match winner in Inghilterra, e Zaccagni sulle fasce; ballottaggio aperto, invece, tra Castellanos e Dia. Ancora fuori Isaksen, che sta recuperando dalla mononucleosi.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Marusic, Hysaj, Pellegrini, Romagnoli, Ruggeri, Cataldi, Basic, Noslin, Pedro, Dia. All.: Sarri.

ATROMITOS: Koselev, Quivi, Stavropoulos, Mansur, Uronen, Ouedraogo, Michorl, Palmezano, Tzovaras, Van Weert, Baku. All.: Vokolos.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.