Lazio, Provstgaard sogna l'Olimpico: "Mi piace molto, i tifosi sono grandi"
Recap dei primi mesi. Ai microfoni di Lazio Style Channel, il centrale biancoceleste Oliver Provstgaard ha raccontato il sui percorso nella Capitale da quando è arrivato, ovvero dallo scorso gennaio. Il danese, in particolare, ha parlato del suo sogno di debuttare allo Stadio Olimpico davanti ai tifosi laziali. Queste le sue parole: "Debutto all'Olimpico? Mi piace molto l'Olimpico, i tifosi sono grandi. Voglio giocare presto in casa".
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.