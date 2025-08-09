Lazio - Atromitos, dove vedere l’amichevole in tv e streaming
Archiviata anche l'amichevole col Burnley, la Lazio si prepara per l'ultimo test estivo che concluderà la preparazione in vista dell'inizio del campionato. I biancocelesti affronteranno l'Atromitos a Rieti, l'incontro è in programma sabato 16 agosto alle 20 presso lo stadio Centro d'Italia-Manlio Scopigno. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn oppure potrà essere seguita in live streaming e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. Inoltre, sarà possibile seguirla anche su Lazio Style Channel.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.