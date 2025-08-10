Lazio, Cancellieri da esubero a certezza: i tifosi ora sono dalla sua parte

Matteo Cancellieri è sicuramente tra le rivelazioni di questa pre season. La Lazio, costretta a fare i conti col mercato bloccato e gli infortuni, ha riaccolto in rosa, tra gli altri, Matteo Cancellieri che si è dimostrato una risorsa importante per la squadra e per il tecnico. Il giovane, dopo due stagioni in prestito tra Empoli e Parma, è tornato alla base con maggiore esperienza e maturità che ha mostrato in queste settimane di lavoro e amichevoli.

Così, lo scetticismo che lo ha accompagnato al suo arrivo è stato accantonato e adesso l’attaccante può contare anche sul sostegno dei tifosi. Il gol realizzato ieri durante la partita col Burnley è stata una prova ulteriore della sua crescita tanto che Sarri ora ha deciso di tenerselo stretto. Il classe 2002 ha conquistato i sostenitori che, sotto l’ultimo post condiviso dal club, gli hanno dimostrato fiducia incoraggiandolo in vista della stagione che verrà. “Grande Matteo”, “Speriamo sia l'anno buono!!! Questo è il 4 anno completo in serie A, adesso o mai piu”, “Bravo Matteo forza forza!!”, “Grande Cance..spero sia la stagione del tuo rilancio”, “Da confermare”, “Cancellieri confermalo please” sono solo alcuni dei commenti più frequenti lasciati dagli utenti.

