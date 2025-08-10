Lazio | Cancellieri è un vero acquisto: Sarri mette il veto sulla cessione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Era annoverato fino a pochi giorni fa tra gli esuberi. Soltato Matteo Cancellieri avrebbe potuto portare liquidità e garantire un incasso alla Lazio. Sarri, invece, lo ha bloccato e ha messo il veto sulla cessione. Dopo due stagioni in prestito con Empoli e Parma, il giovane biancoceleste è rientrato alla base più rodato e, soprattutto, più maturo. Si è riproposto benissimo.

Due anni fa, era stato accompagnato da uno scetticismo per l'investimento e condizionato dalle responsabilità. Il ds Tare, riporta Corriere dello Sport, lo vedeva centravanti ma non era e non poteva essere la riserva di Immobile. Anche a Coverciano erano perplessi all'epoca. L'ex CT Mancini e Sandreani, capo scouting, credevano in Matteo. Ma con i giovani ci vuole pazienza e serve farli giocare, e il percorso di Cancellieri è stato lungo e faticoso.

Sarri ora se lo tiene stretto, convinto possa trovare il suo spazio nel 4-3-3 come alternativa a Isaksen, che peraltro sarà quasi certamente costretto a saltare le prime due di campionato per la mononucleosi. Cancellieri ha superato la concorrenza di Noslin. Un assist per Zaccagni e un'autorete provocata a Istanbul. Contro la Primavera era andato a segno e ieri ha deciso l'amichevole contro il Burnley, scappando in contropiede. Pochi minuti prima del gol aveva colpito la traversa. È una delle poche certezze - conclude il quotidiano -, un patrimonio riacquistato dalla Lazio nell'anno del mercato bloccato. Lui e Cataldi, i prestiti di ritorno benedetti.

