Calciomercato Lazio | Ruggeri, chiuso l'accordo con la Carrarese: le ultime
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio è vicina a chiudere una nuova cessione. Si sblocca il mercato in uscita: secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, è fatta per il trasferimento di Fabio Ruggeri alla Carrarese. Il centrale, ex capitano della Primavera, ha svolto tutta la preparazione estiva con la prima squadra di Sarri in attesa della sua nuova avventura: l'anno scorso aveva giocato in prestito alla Salernitana. Ora lascerà il club per tornare in Serie B.
