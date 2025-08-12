Ledesma e Lombardi, il ritorno: due ex Lazio alla guida delle giovanili

Cristian Ledesma inizierà il suo nuovo capitolo biancoceleste con un debutto di fuoco. L'ex capitano della Lazio, ora alla guida dell'U17, esordirà il 19 agosto a Rieti nel torneo Scopigno contro la Roma, un derby quindi in una nuova veste per l'italo argentino. Ma Ledesma non sarà l'unico ex calciatore biancoceleste ad allenare una delegazione giovanile: Cristiano Lombardi, cresciuto nel vivaio di Formello e debuttato in prima squadra con Inzaghi, è infatti stato scelto dal ds Fabiani e dal coordinatore Mattiuzzo come tecnico dell’Under 16.

La sua carriera da calciatore è stata rallentata dagli infortuni, spingendolo a intraprendere presto il percorso da allenatore. Un anno fa aveva annunciato sui social questa nuova sfida, piena di energia e voglia di ricominciare, iniziando a collaborare con l’Under 18 e come assistente in Primavera con Pirozzi.

Oltre a Ledesma (Under 17) e Lombardi (Under 16), la Lazio ha ufficializzato le altre nomine per la prossima stagione: Fabrizio Perrotti guiderà l’Under 18, Alessio Fazi l’Under 15, Valerio Gualdaroni gli Under 14 Nazionali, mentre Edoardo Ragaini sarà alla guida degli Under 14 Regionali.