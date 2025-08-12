Lazio, Sarri valuta la lista: Isaksen e gli infortunati possono rimanere fuori
Sarri e la Lazio devono affrontare presto la questione della lista giocatori per la Serie A. L’allenatore sarà chiamato a escludere due “over” dalla rosa (19 giocatori per 17 posti disponibili), ma con il mercato bloccato e la Coppa d’Africa che terrà fuori Dia, Dele-Bashiru e probabilmente Belahyane per circa un mese, la situazione si complica più del previsto.
La prima lista andrà presentata entro la partita d’esordio contro il Como, il 24 agosto, ma potrà essere aggiornata fino al 2 settembre, data in cui sarà ufficializzata la composizione definitiva. Fino a quel giorno, dunque, saranno possibili modifiche ed è proprio su questa possibilità che Sarri prenderà le sue scelte.
Come spiega il Corriere dello Sport, il tecnico, infatti, ha intenzione di escludere subito gli infortunati: Patric e Gigot, salvo recuperi lampo, non saranno inseriti nella prima lista e probabilmente la stessa sorte toccherà a Isaksen, guarito dalla mononucleosi ma intento a recuperare la preparazione persa.