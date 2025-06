Gattuso ct, Montolivo durissimo: "Non gode della mia stima". Cos'è successo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tutto si può dire a Riccardo Montolivo ma non che non sia onesto e diretto, riporta Corriere dello Sport. A Sky l'ex capitano del Milan, interpellato su Gattuso futuro CT, è stato durissimo: "Diciamo che non è una persona che gode della mia stima, però mi auguro che faccia bene sulla panchina della Nazionale. Non vedere l’Italia per la terza volta consecutiva ai Mondiali sarebbe straziante”. Ma cosa è successo tra i due? Perché un ragazzo come Montolivo, in genere molto misurato, è stato così netto in diretta?

Tutto risale a quando Gattuso allenava il Milan. È stato lo stesso Montolivo a raccontare, in riferimento ai problemi di qualche anno fa tra Bonucci e la Juventus, cosa successe. Non ha fatto il nome di Gattuso, ma il riferimento era evidente: "Anche a me è capitato di finire fuori rosa, al Milan. Ho trovato un allenatore scorretto che senza neanche comunicarmelo di persona mi ha messo fuori rosa, in malafede. Per il bene della squadra ho preferito incassare". Ma non dimenticare. E ieri sera, senza dubbio, Montolivo non ha utilizzato giri di parole.

