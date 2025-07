Lazio in emergenza: difesa da reinventare per l’esordio contro il Como

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Continuano le amichevoli della Lazio e questa sera alle 19.30 si terrà quella contro il Fenerbahce di Mourinho, ma in Turchia il pensiero va già alla difesa da schierare nell'esordio in campionato a Como. In quell’occasione, infatti, Sarri dovrà fare a meno di Alessio Romagnoli, squalificato per due giornate, e di Patric, infortunatosi nuovamente e che dovrà stare fermo per circa un mese. Nell'amichevole contro il Fenerbahce Romagnoli ci sarà, ma oltre allo spagnolo è rimasto a casa anche Gigot: bloccato da una lombosciatalgia, il francese, come ricorda il Corriere dello Sport, resta tra i possibili tagliati dalla lista, anche se tutto dipenderà dalle condizioni di Patric.

È quindi emergenza piena nel reparto arretrato. Già nel test contro l’Avellino a Frosinone, Sarri aveva dovuto reinventare la retroguardia, schierando nel secondo tempo Romagnoli accanto a Marusic, con Pellegrini e Lazzari sulle fasce. Ora la coppia Gila–Provstgaard sembra l’unica opzione concreta in vista della sfida contro il Como di Fabregas.

A centrocampo, dovrebbe rivedersi Guendouzi dal primo minuto: è entrato nella ripresa contro l’Avellino e ha segnato il rigore decisivo nel finale. In attacco, invece, Isaksen resterà fuori ancora per via della mononucleosi, anche se le sue condizioni stanno migliorando. Ci sarà dunque spazio per Cancellieri e Noslin, entrambi in lotta per un posto nella rosa definitiva e desiderosi di convincere Sarri a puntare su di loro.