Non solo un’amichevole: Fenerbahce-Lazio riaccende il duello Sarri-Mourinho

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - In campo si ritrovano dopo quasi venti mesi, ma il loro duello non si è mai davvero spento. Maurizio Sarri e José Mourinho tornano faccia a faccia questa sera (ore 19:30 italiane, diretta su Dazn e Lazio Style Channel) per l’amichevole Fenerbahçe-Lazio.

Nonostante le schermaglie e qualche frecciata rimasta nella memoria, come sottolinea il Corriere dello Sport, tra i due c’è sempre stata una solida stima reciproca: "Il Mourinho persona mi piace", aveva dichiarato Sarri dopo un derby pareggiato nel novembre 2023. Mou aveva ricambiato: "Con Sarri scherziamo sempre, ci vogliamo bene". Sei i derby affrontati tra loro nella capitale: quattro vinti dalla Lazio, uno pareggiato e solo uno dalla Roma. Ora, fuori da quel contesto incandescente, si ritrovano su un altro palcoscenico.

Ma se il Fenerbahçe di Mourinho guarda già all’Europa, con il terzo turno preliminare di Champions alle porte, per Sarri l’Europa è ancora un traguardo da riconquistare. Due test in Turchia (dopo il Fenerbahçe ci sarà il Galatasaray) serviranno a far crescere rapidamente una rosa che il tecnico toscano ritiene ancora "tatticamente acerba". Un passaggio necessario per farsi trovare pronti al debutto in Serie A contro il giovane e imprevedibile Como di Cesc Fabregas.