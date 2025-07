Lazio, la tournée in Turchia continua: ecco la prossima amichevole

Al via la seconda fase della preparazione con la torunée in Turchia. La Lazio, arrivata martedì sera a Istanbul, ha affrontato il Fenerbahce di Mourinho in amichevole, ne è uscita sconfitta per 1-0. È la prima caduta per i biancocelesti che però avranno l'opportunità di rifarsi sabato 2 agosto quando scenderanno in campo contro il Galatasaray. L'appuntamento col calcio d'inizio è per le 20 (orario italiano).

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE