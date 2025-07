Lazio, Petrucci (Sky): "Alcune risposte mi hanno convinto. Sul modulo..."

Intervenuto ai microfoni Radio Laziale, il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, ha commentato l'amichevole tra la Lazio e il Fenerbahce, giocatasi ieri sera a Istanbul e che ha dato il via alla mini tournée in Turchia.

"Per essere al diciassettesimo giorno dall'inizio della preparazione e sapendo che ne mancano più di 20 alla prima ufficiale, mi hanno convinto alcune risposte al gioco di Sarri e gli automatismi, mentre a non convincermi sono stati i giocatori con cui Sarri si sta interfacciando per la prima volta. Nuno Tavares deve ancora lavorare molto, pensa più a ciò che Sarri gli chiede di fare che a cosa fare effettivamente, manca la velocità di pensiero. Un cambio modulo? C'è la possibilità e lo ha anche provato in ritiro a Formello, ha provato il 4-2-3-1, quando lo ha fatto non c'era Zaccagni ma ha provato Pedro. Sono opzioni che Sarri sta prendendo in considerazione perché per il 4-3-3 manca il giocatore alla Luis Alberto. Provstgaard sta convincendo, deve sicuramente crescere e prendere confidenza col compagno di reparto. Ha bisogno di giocare, e credo che in questo momento sia giusto insistere e continuare su di lui, considerato anche che Romagnoli rientrerà alla terza giornata".

