Lazio, Anellucci spiega: "Difficile che Sarri ripeta il miracolo. Con Baroni..."

L'agente FIFA Claudio Anellucci, intervenuto ai microfoni TMW Radio, ha commentato la Lazio di Sarri tra problematiche e obiettivi futuri. Ecco di seguito le sue parole: "Parto dal presupposto che dal momento che c'è una grossa confusione, più fai fare le cose semplici ai calciatori, più rendono. Ma se non tiri in porta, difficilmente vinci le partite. Stai cercando in primis di non prenderle per poi vedere se fai gol, ma questa situazione è atavica. Il centrocampo in un anno e mezzo ha fatto tre gol e i centrocampisti sono questi. In questa situazione purtroppo dal mercato non può arrivare nulla e per forza deve trovare qualcosa Sarri".



CENTROCAMPO - "È un centrocampo che come stai messo non puoi prescindere da Vecino e una posizione devi trovargliela. Serve fisicità e qualità, che ora on c'è. Non puoi partire da un centrocampo con tutti piccoli, e non hai chi tira in porta. Non arrivano palloni puliti a Castellanos, Zaccagni si sta riprendendo ma se sta bene ti fa la differenza. Si stanno pagando ancora gli infortuni davanti".

OBIETTIVI - "Baroni lo scorso anno ha fatto un miracolo. Se non toppa le ultime due partite e una serie di risultati sfortunati, porta la Lazio quinta e in Europa. Poi ha pagato l'allenatore, anche per sue scelte sbagliate, ma ha fatto un miracolo. Credo che ripetere un miracolo con Sarri, in questa situazione, sarà molto difficile. Sappiamo tutti cosa sta succedendo, siamo arrivati a un punto di non ritorno ma non accadrà mai quello che auspicano i tifosi. Non ci sarà mai un cambio di proprietà. Dissi già 7 anni fa che altre squadre sarebbero arrivate. Atalanta, poi Como, Udinese, e la Lazio si deve confrontare con una gestione da Borgorosso".