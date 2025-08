Lazio, segnali positivi dalla difesa: ora Sarri lavora sulla costruzione

RASSEGNA STAMPA - Archiviata l'amichevole contro il Fenerbahce, la Lazio si è rimessa al lavoro in vista del secondo test in terra turca contro il Galatasaray. La sconfitta per 1-0 contro la squadra di Mourinho ha sicuramente lasciato un po' di delusione, smussata dalla consapevolezza che i gialloblù erano molto più avanti nella preparazione e quindi in uno stato di forma decisamente migliore rispetto ai biancocelesti.

Nello scorso match, Sarri ha ricevuto qualche segnale positivo dalla difesa, che si è mossa bene anche grazie alla protezione degli altri reparti. Proprio sulla solidità difensiva, riferisce il Corriere dello Sport, si fonderà il secondo capitolo in biancoceleste del Comandante, che ora lavorerà per migliorare anche la fase di possesso e il recupero alto della palla. L'amichevole contro il Galatasaray sarà il prossimo banco di prova per vedere gli eventuali progressi effettuati dalla Lazio, che nella testa di Sarri, con qualche accorgimento, potrebbe diventare molto più imprevedibile e letale rispetto al passato.

